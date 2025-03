Palermo, i tifosi rosanero bocciano la conferma di Dionisi su Repubblica: “Ha fallito”

“Andava cacciato Dionisi, punto“. Lo scrive Adriano sul profilo youtube del Palermo e lo riporta Repubblica nell’edizione di oggi in cui analizza la reazione dei tifosi, scontenti dopo il mancato esonero di Dionisi.

“Nessun profilo discreto di allenatore voleva venire senza garanzie per il prossimo anno? Bene, dovevano portare l’allenatore della Primavera in prima squadra – sempre Adriano – , ma la svolta era necessaria, perché adesso il finale di campionato non ha più nemmeno un benché minimo barlume di senso”.

“Quindi, se ho capito bene, adesso è la squadra ad essere chiamata in causa dal ds? — si chiede invece Walter —. Dell’allenatore, che non gli impartisce un minimo di gioco e sbaglia tutti i cambi si dice solamente che gode della fiducia della società dopo che ne avete cercati altri? Quindi la squadra è in regime di autogestione implicita? A questo punto sarebbe stato coerente affidare la squadra all’allenatore della Primavera”.