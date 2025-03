GdS – “Palermo, per volare si punta sull’attacco”

“Mai come in questo momento per risalire è fondamentale aggrapparsi alle poche certezze rimaste“. Il Giornale di Sicilia si riferisce all’attacco del Palermo che in questo finale di stagione può essere decisivo.

Soprattutto per merito di Brunori e Pohjanpalo, che hanno migliorato i numeri del reparto. Due veri mattatori nel torneo già da tempo. “I due nel 2025 hanno già segnato nove gol – si legge – , cinque con il bomber di Macaè e quattro con il finlandese”.

“Da quando quest’ultimo è sbarcato in Sicilia, i rosa non hanno mai chiuso una partita senza che uno dei due andasse in rete. Insieme sono arrivati a 95 marcature in Serie B a partire dal 2022 (43 Brunori, 52 Pohjanpalo di cui 48 con il Venezia)”, sempre il quotidiano.