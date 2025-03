TMW, il ds Giannitti sulla B: “Il Palermo prenda l’ultimo posto dei playoff”

“Il Pisa come squadra è superiore allo Spezia ma il carisma di D’Angelo può dire la sua”. Questa l’opinione di Marco Giannitti sulla B nell’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.

Il ds, ex tra le altre di Ascoli e Frosinone, parla anche del Palermo. “Per quanto riguarda il Palermo da tutto l’anno non dà continuità di risultati“.

Secondo il direttore sportivo, i rosa “devono prendere l’ultimo posto dei playoff e poi li si azzera tutto”. Infine la Samp che “con Semplici ha trovato un po’ la quadra ma l’assenza di un calciatore come Tutino pesa”, conclude.