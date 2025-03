Palermo, Baniya convocato dalla Turchia per la Nations League

Rayyan Baniya, difensore del Palermo, è stato convocato in extremis dalla Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Non si tratta della sua prima chiamata: già lo scorso ottobre aveva ricevuto la convocazione, ma il giocatore – nato in Italia e naturalizzato turco – non ha ancora avuto occasione di esordire ufficialmente con la maglia della nazionale turca.

Questa volta Montella lo ha incluso last minute tra i convocati per l’incontro previsto il 23 marzo contro l’Ungheria, valido per i playoff di Nations League. All’andata, la Turchia ha vinto 3 – 1, facendo un passo importante verso le Finals, in programma a giugno.

Con Baniya salgono a cinque i rosanero impegnati con le rispettive nazionali: oltre a lui ci sono i portieri Emil Audero e Sebastiano Desplanches, il difensore Salim Diakité e l’attaccante Joel Pohjanpalo.





Tutti dovrebbero rientrare in Sicilia a partire da martedì per riprendere la preparazione con il Palermo di Alessio Dionisi, in vista della trasferta di domenica 30 marzo contro la Salernitana, match valido per la 31a giornata di Serie B.

