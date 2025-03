Lucioni: “A novembre mi davano per spacciato. Mi sto togliendo delle soddisfazioni”

Fabio Lucioni ha avuto un buonissimo impatto col Frosinone. Il difensore ha giocato tutte le ultime quattro partite e da quando è tornato in Ciociaria sono arrivate tre vittorie e tre pareggi. In un’intervista per il Messaggero, il 37enne si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

“Sono tornato dopo tre mesi a rivivere delle emozioni forti perché questi ragazzi mi supportano e mi emozionano. Sto imparando l’inglese, sto studiando da direttore sportivo. Vediamo che porta si aprirà per il mio futuro. Oggi sto pensando solo ad essere un supporto per questa squadra. A novembre mi davano per spacciato, oggi mi sto togliendo quelle soddisfazioni che evidenziano che spacciato non lo ero“, afferma.

Il Frosinone è reduce da tre vittorie di fila e Lucioni prova a spiegare come si è riusciti a invertire la rotta: “Alla base c’è l’aspetto mentale. I valori c’erano già prima. Abbiamo trovato un po’ di solidità ed ecco che la classifica ci fa un poco respirare. Ma dobbiamo fare ancora otto finali per tagliare un traguardo che un mese fa sembrava quasi impossibile. A livello mentale gennaio ha portato una ventata di freschezza sotto il punto di vista della leggerezza di alcuni giocatori ed è stato possibile tirar su le sorti della stagione”.





LEGGI ANCHE

IL BILANCIO ‘ASTRONOMICO’ DI CITY GROUP