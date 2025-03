Brienza: “La lotta per i playoff è aperta. Il Palermo ha investito tanto”

Franco Brienza, ex giocatore di Palermo e Bari tra le altre, è stato intervistato per il Nuovo Quotidiano di Puglia e, tra i tanti temi trattati, ha parlato della lotta playoff in Serie B, che vede coinvolte due delle sue ex squadre.

“La lotta è aperta. Ci sono anche tante squadre sotto che hanno investito più del Bari, come il Palermo. In Serie B è veramente un attimo nel far cambiare le cose. La classifica è ancora cortissima, se vediamo il caso ad esempio del Frosinone che si è rilanciato”, afferma.

Brienza ha vestito la maglia del Palermo in quattro periodi diversi: dal 2000 al 2002, dal 2003 al 2004, dal 2004 al 2008 e infine dal 2012 al 2013. In totale, con la maglia rosanero, ha collezionato 185 presenze, segnando 18 gol.





