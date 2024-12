Processo contro il Manchester City, salgono a 130 le presunte irregolarità finanziare

Il numero di presunte irregolarità attribuite al Manchester City continua a crescere. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico “Times”, la Premier League avrebbe recentemente aggiornato l’elenco delle accuse, passando da 115 a 130 infrazioni finanziarie che porteranno il club in Tribunale nel 2025.

Queste 15 irregolarità aggiuntive non rappresentano nuove accuse, ma derivano da un ricalcolo relativo a problematiche che coinvolgono più stagioni. Le accuse iniziali, mosse a febbraio 2023, includevano già un ampio spettro di presunte violazioni.

Tra le principali imputazioni, il club sarebbe accusato di non aver fornito dati finanziari accurati tra il 2009 e il 2018, di aver omesso dettagli sugli stipendi di giocatori e staff tecnico, e di aver violato sia le regole UEFA tra il 2013 e il 2018 che il Fair Play finanziario della Premier League tra il 2015 e il 2018. Inoltre, il Manchester City non avrebbe collaborato adeguatamente con le indagini avviate dalla Premier League nel 2018.





Qualora il Tribunale, che si pronuncerà nel 2025, ritenesse il club colpevole, le conseguenze potrebbero variare da una penalizzazione in classifica per la stagione in corso fino alla retrocessione in Championship. Tuttavia, non è escluso che, come avvenuto nel 2019, le sanzioni possano essere ridotte a una semplice multa.

L’udienza, durata quasi tre mesi, si è recentemente conclusa presso l’International Dispute Resolution Centre di Londra, dove sono state discusse le presunte violazioni delle regole nell’arco di 14 anni. Questo lungo processo rappresenta un capitolo cruciale nelle controversie legali che coinvolgono il Manchester City e la Premier League. Gli sviluppi saranno decisivi per comprendere il futuro del club, anche se eventuali appelli potrebbero prolungare i tempi, estendendoli fino alla prossima stagione.

LEGGI ANCHE

PALERMO, QUANTI PASSI INDIETRO!