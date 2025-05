Calabro: “Grande prestazione, non era facile contro il Palermo”

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, commenta in sala stampa il pari ottenuto contro il Palermo: un pareggio che però non ha avuto ripercussioni sulla classifica finale dei toscani, già matematicamente salvi dalla scorsa giornata.

“E’ stata una grande prestazione e non è da sottovalutare. Sul Palermo non mi esprimo, sono state due partite in cui abbiamo fatto bene avendo di fronte una squadra forte. Oggi è da contestualizzare perché avevamo la mente sgombra ed eravamo tranquilli. Il Palermo ha incontrato una squadra che pensava solo a correre anche se si giocava in questo che è un campo storico.”

“La squadra nel primo tempo è stata eccezionale ed è uscito tutto il lavoro di un anno, nonostante un Palermo che pensava a spingere. In undici abbiamo sempre dato fastidio. Ecco, l’unico rammarico è che dovremmo concretizzare di più per ciò che facciamo.”





“Non sono felicissimo, sono triste che finisce questa stagione e non avere a che fare con questo gruppo non è bellissimo. D’altro canto la Carrarese quest’anno ha fatto qualcosa di impensabile e straordinario. Noi ci abbiamo sempre creduto, mettendo in evidenza giovani importanti e conferme. Salvare in anticipo la Carrarese è stato un risultato di alto valore.”

