Palermo, silenzio stampa dopo il pareggio con la Carrarese

Nessun tesserato del Palermo si presenterà in sala stampa dopo il pareggio con la Carrarese. E’ questa la decisione della società, che ha scelto quindi il silenzio stampa dopo una prestazione altamente deludente e un risultato che impone ai rosanero di giocare i playoff dall’ottavo posto.

Si tratta della prima volta in questa stagione che il Palermo non manda nessuno in sala stampa dopo la partita. La situazione non è delle migliori: i tifosi contestano società, guida tecnica e squadra; Brunori e compagni non danno – almeno l momento – l’impressione di poter lottare per la promozione e il clima alla vigilia degli spareggi è teso.

A quattro giorni di distanza dalla gara contro la Juve Stabia, la tensione è alle stelle. Le chances di promozione in Serie A sono ridotte al lumicino e la società ha preso la direzione del silenzio. In teoria, Dionisi dovrebbe comunque intervenire in conferenza stampa alla vigilia della gara contro le ‘vespe’.





