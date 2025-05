9′ p.t. – Azione infinita degli uomini di Calabro che effettuano una serie di cross in area di rigore ben respinti dalla retroguardia rosanero.

7′ p.t. – Meglio la Carrarese in queste prime battute della gara: il Palermo non si è ancora affacciato dalle parti di Fiorillo.

5′ p.t. – Sugli sviluppi del calcio d’angolo si rendono nuovamente pericolosi i toscani con un colpo di testa di Shpendi finito sul fondo.





4′ p.t. – Occasione per la Carrarese: Cherubini approfitta di un errore di Diakitè e prova la conclusione dall’area piccola. Audero mette in angolo.

20.33 – INIZIA LA PARTITA. Il Palermo attacca da destra verso sinistra.

20.32 – I tifosi della Curva Nord continuano la contestazione: affisso lo striscione: “Anche se fosse Serie A, che andiate via è la nostra priorità”.

20.29 – Le squadre effettuano l’ingresso in campo: rosanero in maglia rosa con pantaloncini neri. Carrarese in completo bianco.

Ultima giornata di campionato, che è il recupero della 34a. Il Palermo sfida la Carrarese con i playoff già in tasca ma ancora una posizione di classifica da decidere (QUI tutte le combinazioni). A partire dalle ore 20.30, la diretta testuale del match su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20.30)

PALERMO (3-4-2-1): 12 Audero; 23 Diakité, 4 Baniya, 43 Nikolaou; 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 8 Segre, 3 Lund; 11 Insigne, 9 Brunori (C); 19 Pohjanpalo.

A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 20 Henry, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.

Allenatore: Dionisi.

CARRARESE (3-4-2-1): 98 Fiorillo; 4 Illanes, 34 Guarino, 3 Imperiale (C); 13 Bouah, 17 Zuelli, 18 Schiavi, 77 Belloni; 9 Cherubini, 19 Shpendi; 92 Torregrossa.

A disposizione: 1 Bleve, 30 Ravaglia, 5 Melegoni, 6 Oliana, 10 Milanese, 20 Giovane, 21 Coppolaro, 28 Manzari, 32 Finotto, 47 Fontanarosa, 82 Capezzi, 90 Cerri.

Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Perri (Roma 1).

AA1: Ricci (Firenze).

AA2: Pedone (Reggio Calabria).

IV UFFICIALE: Di Mario (Ciampino).

VAR: Nasca (Bari).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

