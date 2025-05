Palermo quinto, sesto, settimo o ottavo? Tutte le combinazioni per l’ultima giornata

Il Palermo ha staccato ufficialmente il pass per i playoff di Serie B. Dopo la vittoria contro il Frosinone e la contemporanea sconfitta dei pugliesi, i rosanero di Dionisi si sono assicurati un posto negli spareggi promozione. Tuttavia, resta aperta la lotta per stabilire da quale posizione della griglia partiranno. Quinta, sesta, settima o addirittura ottava: tutto si deciderà nell’ultima giornata di campionato.

Classifica attuale e margini minimi

Con una classifica cortissima nella zona playoff, ogni risultato dell’ultimo turno potrà rimescolare le posizioni dal quinto all’ottavo posto. Il Palermo dovrà fare la sua parte contro la Carrarese e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi per migliorare il proprio piazzamento. Vediamo, nel dettaglio, tutte le combinazioni possibili.

Palermo quinto: l’incastro perfetto

Il miglior scenario possibile per i rosanero è chiudere al quinto posto, ottenendo così il miglior piazzamento utile per il turno preliminare dei playoff.





Requisiti:

Vittoria del Palermo contro la Carrarese;

Sconfitta della Juve Stabia in casa contro la Sampdoria;

Il Catanzaro non deve vincere contro il Mantova.

Classifica ipotetica:

Palermo 54 punti

Juve Stabia 54 (dietro per scontri diretti)

Catanzaro 53 o 52

Un posizionamento al quinto posto consentirebbe al Palermo di giocare in casa il turno preliminare, con un vantaggio non da poco.

Palermo sesto: ipotesi più probabili

Se non si verificano tutte le condizioni per il quinto posto, il sesto posto è ancora ampiamente alla portata.

Due scenari possibili:

Palermo vince, Catanzaro non vince, Juve Stabia fa almeno un punto; Juve Stabia perde, Palermo e Catanzaro vincono entrambe.

Classifiche ipotetiche:

Scenario 1: Juve Stabia 55, Palermo 54, Catanzaro 53

Scenario 2: Catanzaro 55, Palermo 54, Juve Stabia 54

Il sesto posto garantirebbe comunque di giocare il preliminare in casa con il vantaggio del miglior piazzamento.

Palermo settimo: il rischio concreto

Il settimo posto si concretizza se il Palermo vince, ma anche le dirette concorrenti non sbagliano.

Condizioni:

Juve Stabia non perde;

Catanzaro vince;

Oppure: Palermo pareggia e il Cesena non vince a Modena.

Classifica ipotetica:

Juve Stabia 57 o 55, Catanzaro 55, Palermo 54

Oppure: Cesena 52, Palermo 52 (pari punti, ma Cesena dietro)

In questo scenario il Palermo dovrebbe affrontare il turno preliminare in trasferta, situazione da evitare.

Palermo ottavo: lo scenario da scongiurare

Il peggiore degli scenari vedrebbe il Palermo chiudere ottavo, con il rischio di un cammino playoff estremamente complicato.

Cosa deve accadere:

Palermo non vince (pareggio o sconfitta) contro la Carrarese;

Il Cesena vince o non perde a Modena.

Classifica ipotetica:

Cesena 53 o 51, Palermo 52 o 51

In caso di arrivo a pari punti, il Cesena è davanti per gli scontri diretti.

Il ruolo del Bari: ancora un’ultima chance

Attenzione al Bari, attualmente fuori dai playoff ma ancora in corsa per un incredibile recupero. L’unico scenario utile per i pugliesi è:

Condizioni:

Vittoria del Bari a Bolzano contro il Südtirol;

Sconfitta del Cesena a Modena.

Confronto scontri diretti:

Bari e Cesena a pari punti, ma pugliesi in vantaggio per scontri diretti.

Anche il pareggio del Bari può bastare solo se il Cesena perde, ma il margine d’errore è ridottissimo.

Chi affronterà chi nei playoff: incroci possibili

I playoff saranno influenzati pesantemente dal piazzamento finale:

5° vs 8°

6° vs 7°

Con il Palermo 5° o 6°, ci sarebbe la possibilità di giocare in casa il primo turno. Con il settimo o ottavo posto, i rosanero sarebbero costretti a giocare in trasferta.