Repubblica – Palermo, speranza quinto posto: “Andiamo oltre la contestazione”

Da un lato, l’obiettivo minimo è consolidare la posizione nella griglia dei play-off; dall’altro, vi è la volontà di far giocare quei calciatori che hanno avuto meno opportunità, al fine di poter contare su tutti durante gli spareggi promozione.

Questo il quadro delineato dall’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, in vista dell’ultima partita della stagione regolare, in programma alle 20:30 al Barbera contro la Carrarese. Nel frattempo permane un clima di contestazione che, salvo novità dell’ultimo momento, si preannuncia simile a quello già vissuto durante la sfida contro il Frosinone.

Lo riporta Repubblica. “Non è stato semplice affrontare quella situazione — ha dichiarato Dionisi — ma siamo rimasti uniti superando le difficoltà. Dobbiamo essere pronti a tutto. Contro il Frosinone si respirava un’atmosfera surreale per una partita decisiva per l’accesso ai play-off. I ragazzi hanno dato un segnale importante: condividiamo tutti lo stesso obiettivo, anche se i tifosi lo esprimono in modo diverso rispetto a noi”.





Dopo la partita con il Frosinone, Brunori ha inviato un messaggio chiaro: “Si vince e si perde insieme”. “Non so se si ripresenterà lo stesso clima — ha proseguito Dionisi — questo non dipende da me né dalla squadra, ma certamente dai risultati ottenuti finora. Lo slogan di Brunori è il più appropriato”.