Serie B, 34a giornata: il Palermo accoglie la Carrarese al “Barbera”

Ultimo atto della regular season con il Palermo che ospita la Carrarese per capire quale posizione occuperà ai playoff. Catanzaro a Mantova, Juve Stabia che ospita la Samp.

IL PROGRAMMA

Martedì 13 maggio 2025

Brescia – Reggiana: ore 20.30





Cittadella – Salernitana: ore 20.30

Juve Stabia – Sampdoria: ore 20.30

Mantova – Catanzaro: ore 20.30

Modena – Cesena: ore 20.30

Palermo – Carrarese: ore 20.30

Pisa – Cremonese: ore 20.30

Spezia – Cosenza: ore 20.30

Sassuolo – Frosinone: ore 20.30

Sudtirol – Bari: ore 20.30

LA CLASSIFICA

82 Sassuolo (promosso in Serie A)

73 Pisa (promosso in Serie A)

63 Spezia

61 Cremonese

54 Juve Stabia

52 Catanzaro

51 Palermo

50 Cesena

47 Bari

45 Modena, Südtirol

44 Reggiana, Carrarese

43 Mantova

40 Brescia, Frosinone, Sampdoria

39 Salernitana, Cittadella

30 Cosenza (retrocesso in Serie C)