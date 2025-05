Palermo C5, il cuore non basta: il Viagrande vince 3 – 2 la finale regionale

Si ferma a 5 secondi dai calci di rigore, nella finale regionale playoff, la super stagione del Palermo Calcio a5. Ad accedere alla fase nazionale degli spareggi per la Serie B è il Viagrande che, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena, si impone 3-2 sui rosanero nei tempi supplementari.

Palermo C5 falcidiato da infortuni: la squadra di coach Rizzo, infatti, si presenta a questa finale senza Bonanno, Di Simone, Minnone e Romano. Stringono i denti, seppur non al meglio, l’estremo difensore Immesi, Biondo, Miranda e Musso. Pronti via la compagine rosanero trova il vantaggio con una rete incredibile di Russo che, dopo aver scartato come birilli due avversari, deposita la sfera con un delizioso diagonale. Il Viagrande non si scompone e inizia ad attaccare a testa bassa ma trova sulla sua strada il solito monumentale Immesi che, in più di un’occasione, cala la saracinesca salvando la porta rosanero. A una manciata di minuti dal termine, però, la squadra catanese trova il pareggio: Davì sbaglia in fase di disimpegno, parte il contropiede avversario finalizzato alla perfezione da Di Blasi. Si andrà all’intervallo con il risultato di 1-1.

La ripresa inizia con il Viagrande proiettato in avanti. Il Palermo Calcio a5 visibilmente stremato e alle corde per via delle poche rotazioni a disposizione di coach Rizzo a causa dell’infermeria piena. Nonostante il forcing dei catanesi la squadra rosanero riesce a stringere i denti e a non subire reti sino alla fine dei tempi regolamentari. La finale regionale playoff di C1 si deciderà ai tempi supplementari.





Nel primo tempo supplementare sarà il Viagrande a trovare il gol del momentaneo 2-1: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la sfera arriva sui piedi di Colotti abile a ribadire in rete. Inizia il secondo tempo supplementare e, senza più benzina sulle gambe il Palermo C5, gettando il cuore oltre l’ostacolo, riesce a trovare il sesto fallo e il conseguente tiro libero: sul punto di battuta si presenta Musso, conclusione intercettata dall’estremo difensore avversario ma, sulla ribattuta del portiere, si fionda in scivolata Mineo e sigla il 2-2. Emozioni a raffica sino all’ultimo sussulto del match: a 5 secondi dai calci di rigore, come una doccia gelata, arriva il definitivo 3-2 del Viagrande siglato da La Rosa, rete che pone fine alla stagione del Palermo Calcio a5. A passare il turno è la compagine catanese che accede alla fase nazionale degli spareggi per la serie B.

Termina con questa finale regionale playoff l’incredibile stagione del Palermo C5, seconda forza del girone A di C1 (-4 punti dalla capolista Athletic Club Palermo), miglior difesa del torneo (56 gol subiti), secondo miglior attacco del campionato (116 reti) e la finale playoff del girone A di serie C1 vinta 3-2 contro l’Akragas.