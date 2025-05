Playoff Serie B, il tabellone: gli accoppiamenti, date, orari e regolamento

Al termine della 34ª e ultima giornata di Serie B, sono ufficiali le otto squadre che prenderanno parte ai playoff promozione. Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo – rispettivamente quinta, sesta, settima e ottava in classifica – inizieranno il loro cammino dai turni preliminari. Spezia e Cremonese, terza e quarta, accederanno direttamente alle semifinali. Di seguito tabellone e regolamento.

Il tabellone

Turno preliminare (gara unica)

Catanzaro (6a) – Cesena (7a), sabato 17 maggio alle ore 17.15

Juve Stabia (5a) – Palermo (8a), sabato 17 maggio alle ore 19.30

Semifinali (andata)

(5ª/8ª vs Cremonese), mercoledì 21 maggio 2025 – ore 20.30

(6ª/7ª vs Spezia), mercoledì 21 maggio 2025 – ore 20.30





Semifinali (ritorno)

(Cremonese vs 5ª/8ª), domenica 25 maggio 2025 – ore 17.15

(Spezia vs 6ª/7ª), domenica 25 maggio 2025 – ore 19.30

Finali

(andata), giovedì 29 maggio 2025 – ore 20.30

(ritorno), domenica 1 giugno 2025* – ore 20.30

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Il regolamento

Le prime due classificate al termine della stagione regolare vengono promosse direttamente in Serie A. La terza promozione si assegna attraverso i playoff, a cui partecipano le squadre dal 3° all’8° posto, solo se il distacco tra la 3ª e la 4ª classificata è pari o inferiore a 14 punti.

⸻

Turno preliminare

Il turno preliminare si gioca in gara unica:

•5ª vs 8ª

•6ª vs 7ª

Le partite si disputano in casa della squadra meglio classificata. In caso di parità dopo i 90 minuti, si giocano i tempi supplementari. Se persiste la parità, passa il turno la squadra con il miglior piazzamento in classifica. Non sono previsti i rigori.

⸻

Semifinali

Le semifinali si giocano con partite di andata e ritorno.

•La 3ª classificata affronta la vincente di 6ª vs 7ª

•La 4ª classificata affronta la vincente di 5ª vs 8ª

Le squadre meglio piazzate giocano il ritorno in casa. In caso di parità nel punteggio complessivo dopo i 180 minuti, si tiene conto della differenza reti. Se la parità persiste, passa la squadra meglio classificata, senza supplementari né rigori.

⸻

Finale

Anche la finale si disputa in doppio confronto, con gara di ritorno in casa della squadra meglio piazzata. Se dopo i 180 minuti il punteggio è in parità, si applica la differenza reti. In caso di ulteriore parità, passa la squadra con il miglior piazzamento in classifica.

Solo se le due finaliste hanno chiuso la stagione a pari punti, il ritorno prevede tempi supplementari ed eventualmente rigori.

