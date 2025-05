Playoff Serie B, sarà Juve Stabia – Palermo al turno preliminare: data, orario e regolamento

Sarà la Juve Stabia l’avversario del Palermo nel turno preliminare dei playoff di Serie B. I rosanero, scivolati all’ottavo posto dopo il pareggio contro la Carrarese e la contemporanea vittoria del Cesena, saranno costretti a giocare in trasferta al “Romeo Menti”. Le vespe, infatti, hanno blindato la quinta posizione grazie allo 0-0 maturato nell’ultima giornata contro la Sampdoria.

L’avversario

Il bilancio degli scontri diretti tra Juve Stabia e Palermo in questa stagione sorride ai rosanero. All’andata, disputata il 14 settembre 2024, la squadra di Dionisi si è imposta con un netto 1 a 3, grazie ai gol di Segre, Henry e del capitano Brunori. Al ritorno, giocato al “Barbera”, è bastata una rete di Le Douaron per chiudere la sfida sull’1 a 0.

Data e orario della partita

Juve Stabia e Palermo, classificatesi rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, si affronteranno sabato 17 maggio 2025 nel turno preliminare dei playoff, in gara secca con calcio d’inizio alle 19.30. Il match si disputerà allo stadio “Romeo Menti”. Nello stesso giorno, alle 17.15, andrà in scena anche l’altro preliminare tra Catanzaro e Cesena, rispettivamente sesta e settima in classifica.





Il regolamento

Le prime due classificate al termine della stagione regolare vengono promosse direttamente in Serie A. La terza promozione si assegna attraverso i playoff, che si disputano solo se tra la terza e la quarta classificata ci sono al massimo 14 punti di distacco. In tal caso, partecipano agli spareggi le squadre che hanno chiuso il campionato dal 3° all’8° posto.

Il turno preliminare è a gara unica e prevede due sfide: 6ª contro 7ª e 5ª contro 8ª, giocate in casa della squadra meglio classificata. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si disputano i tempi supplementari. Se il risultato resta in equilibrio anche dopo i supplementari, passa il turno la squadra con la miglior posizione in classifica: non sono previsti i calci di rigore.

LEGGI ANCHE

LA PAGELLE DI PALERMO – CARRARESE

LA CRONACA DEL MATCH

SERIE B, I RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA