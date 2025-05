Palermo, Nikolaou non ci sarà per il turno preliminare del playoff

Dimitrios Nikolaou salterà il turno preliminare dei playoff. Il difensore rosanero, durante la sfida contro la Carrarese, è stato ammonito al 14’ minuto del primo tempo. Il Palermo, quindi, dovrà fare a meno del difensore greco nella sfida contro la Juve Stabia.

Come prevede il regolamento, nel passaggio tra campionato e playoff le ammonizioni vengono azzerate, mentre restano valide le squalifiche. Ciò significa che un giocatore in diffida che riceve un cartellino giallo nell’ultima giornata sarà costretto a saltare il turno preliminare.

Oltre a Nikolaou, i diffidati erano Gomes, Lund e Magnani. Per il difensore italiano non si pone alcun problema, poiché era destinato a saltare la partita contro la Carrarese per recuperare al meglio in vista dei playoff. Invece, Gomes e Lund hanno evitato l’ammonizione e saranno quindi disponibili per il turno preliminare.





