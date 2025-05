Serie B: retrocedono Sampdoria e Cittadella, ai playout Frosinone e Salernitana

La Sampdoria è retrocessa per la prima volta in Serie C. E’ questo il verdetto più clamoroso del campionato di Serie B. Oltre al Cosenza — già matematicamente retrocesso nelle scorse settimane — sono i blucerchiati di Evani e il Cittadella, a scendere in Lega Pro. Per quanto riguarda la zona playout, invece, la sfida per ottenere la permanenza in Serie B sarà tra Frosinone e Salernitana.

Al penultimo posto si piazza il Cittadella, che conclude a quota 39 punti e retrocede in Serie C dopo nove anni. I veneti hanno perso lo scontro diretto all’ultima giornata contro la Salernitana. I granata terminano il campionato con 10 vittorie, 9 pareggi e ben 19 sconfitte. Da segnalare anche che il Cittadella ha chiuso la stagione con il peggior attacco del campionato con solo 30 gol segnati e con la seconda peggior difesa con 56 gol subiti.

Per quanto riguarda la Sampdoria, si tratta della prima retrocessione in Serie C nella storia del club. I blucerchiati hanno concluso la stagione al diciottesimo posto con 41 punti, al termine di un’annata complicata, caratterizzata da diversi cambi di allenatore: si è partiti con Pirlo, poi Semplici e infine Evani, che ha preso la guida della squadra nel finale di stagione, tentando una clamorosa salvezza. La Samp chiude il campionato con sole 8 vittorie, 17 pareggi e 13 sconfitte.





Per i playout, la sfida sarà tra Salernitana e Frosinone: l’andata si giocherà il 19 maggio alle 20:30 sul campo della Salernitana, mentre il ritorno è in programma il 26 maggio, sempre alle 20:30, sul campo del Frosinone.

Il regolamento

Le ultime tre classificate al termine della stagione regolare retrocedono direttamente in Lega Pro. La quarta retrocessione viene determinata tramite i playout, che si disputano solo se tra la quartultima e la quintultima ci sono al massimo 4 punti di differenza. Se il distacco è superiore a 4 punti, la quartultima retrocede direttamente e i playout non si giocano. Regole dei playout. Il playout si disputa con gare di andata e ritorno tra quartultima e quintultima classificata, con il ritorno in casa della squadra meglio piazzata.

In caso di parità di punteggio dopo i 180 minuti, si considera la differenza reti complessiva tra andata e ritorno. Se persiste la parità, si salva la squadra meglio posizionata in classifica. Solo se le due squadre hanno concluso la stagione con lo stesso numero di punti, la gara di ritorno prevede tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

