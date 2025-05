Igea, Maltese: “Stagione da 7, una delle Serie D più difficili degli ultimi anni”

L’Igea ha vissuto una stagione altalenante ma conquistando l’obiettivo salvezza con qualche giornata d’anticipo. Ne abbiamo parlato con l’esperto difensore Totò Maltese.

Stagione fino a un certo punto complicata, poi siete stati bravi ad uscirne.

“Quest’anno il livello di questa Serie D era veramente più alto rispetto alle ultime stagioni. Nel corso del campionato è normale avere momenti difficoltà, in cui senza unione rischi di sprofondare. Siamo stati bravi a cambiare passo, ottenendo sei vittorie di fila e un pareggio che ci hanno fatto avvicinare alla quota salvezza e addirittura davamo un’occhiata anche alla zona playoff. Questa serie utile ci ha fatto acquisire consapevolezza. Poi il ritiro dell’Akragas ci ha fatto sprofondare, ma non ci siamo scoraggiati. Abbiamo continuato a giocare come sapevamo, arrivando alla salvezza matematica”.





Che voto merita questa annata?

“Penso che la nostra stagione merita un 7 pieno, ma tutti, dalla squadra alla società. Come accennavo prima, il campionato quest’anno è stato davvero equilibrato verso l’alto, basti pensare che due piazze blasonate come Licata e Acireale sono rimaste in bassa classifica e addirittura i gialloblù sono retrocessi”.

A livello personale?

“Sono molto soddisfatto delle mie prestazioni, per me era importante dimostrare ancora una volta che sono un giocatore importante per la categoria. Ho raccolto 30 presenze, con un assist e tre gol. Penso di meritarmi un 8”.

Le piacerebbe continuare anche il prossimo anno a Barcellona?

“È troppo presto per parlare di futuro, intanto stacchiamo un po’ la spina dopo questa stagione dura. Sicuramente a Barcellona, sia io che la mia famiglia, siamo stati bene. Anzi approfitto dell’occasione per ringraziare l’ambiente per l’ospitalità e la società igeana per non avermi fatto mai mancare nulla”.