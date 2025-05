“Palermo Legends”: una serata nero rosa con grandi campioni e beneficenza allo Stadio Favazza

Un appuntamento che ogni vero tifoso nero rosa deve segnare in agenda: domenica 18 maggio 2025, alle ore 18:00, lo Stadio Salvatore Favazza di Terrasini si trasformerà nel teatro di una serata che promette emozioni, ricordi e solidarietà.

“Palermo Legends” non è solo una partita, ma una vera e propria festa, organizzata in collaborazione con lo sponsor Escort Advisor (primo sito di recensioni di escort in Europa), nata per celebrare la storica promozione in Serie D dell’Athletic Club Palermo.

Con i giocatori della Prima Squadra, infatti, saranno presenti alla partita dimostrativa alcune delle leggende che hanno fatto battere il cuore dei tifosi palermitani: Luca Toni e Stefano Sorrentino.





A condurre la serata la giornalista sportiva Jolanda De Rienzo, pronta a raccontare ogni emozione e a coinvolgere il pubblico in uno spettacolo che va oltre il risultato.

Uno degli obiettivi di “Palermo Legends”, infatti, è la beneficenza. Il costo del biglietto, 2 euro, sarà interamente devoluto ad una organizzazione di volontariato operante sul territorio che sostiene i malati oncologici e le loro famiglie: l’Associazione “Francesco Foresta ODV”.

“Palermo Legends” è la celebrazione di una promozione, ma anche un inno all’appartenenza, alla memoria e alla voglia di continuare a costruire insieme qualcosa che rimanga negli annali. È la serata in cui la storia si incontra con il presente e il calcio diventa veicolo di solidarietà. Un appuntamento da vivere, ricordare e condividere con chi ama davvero questi colori.

Prevendita dei biglietti da mercoledì 14 maggio 2025 presso la biglietteria del Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Il giorno dell’evento la biglietteria dello Stadio Salvatore Favazza di Terrasini (Via Partinico), aprirà alle 17:30.