Bahia, l’allenatore ammette: “City Group progetta il futuro, ma è più lento di quanto i tifosi vorrebbero”

Programmare a lungo termine, senza la fretta dei risultati immediati ma fugaci. È questo il mantra del City Football Group, che tu sia il Palermo o il Bahia. E proprio l’allenatore della squadra brasiliana, Rogério Ceni (ex storico portiere del San Paolo), conferma questo principio: non sempre i tempi del CFG corrispondono con le aspettative dei tifosi.

“Il City Group è molto concentrato, progetta il futuro, anche se è un po’ più lento di quanto i tifosi vorrebbero. Crede che sta andando avanti e ci arriverà. Ma il mio tempo è più limitato, devo diventare campione, mettere il titolo in bacheca”, dice Ceni dopo la storica qualificazione del Bahia in Libertadores dopo 36 anni.

Il Bahia è arrivato ottavo nel Brasileirão, il campionato è stato vinto dal Botafogo. Ceni parla anche della mentalità del City Group nei confronti degli avversari: “CFG sta cercando di capire cosa è stato fatto al Botafogo, in modo che la formula possa essere replicata a Bahia. Non dubitate che Ferran Soriano stia attualmente cercando di capire cosa hanno fatto e cosa possiamo fare. Conoscendo il City Group, sono sicuro che stanno cercando di capire cosa ha funzionato lì per provare a farlo qui”.





