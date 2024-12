City Group, il Bahia si qualifica alla Copa Libertadores dopo 36 anni

Il Bahia torna in Copa Libertadores. Con la vittoria per 2 – 0 contro l’Atlético-GO, il club che fa parte della galassia City Grourp ha chiuso il Brasileirão all’ottavo posto, guadagnandosi un posto nella competizione sudamericana più importante. L’ultima partecipazione del Tricolor al torneo risale al 1989.

Nonostante la qualificazione, il Bahia dovrà affrontare due turni preliminari per accedere alla fase a gironi. Il debutto avverrà nella seconda fase preliminare (19-26 febbraio), seguito dalla terza fase (5-12 marzo). Solo superando entrambe le sfide, il Tricolor potrà entrare nei gironi, che inizieranno il 2 aprile 2025. Si tratta di un miglioramento importante per il Bahia, che aveva concluso lo scorso campionato al sedicesimo posto.

Per affrontare il torneo, il Bahia punta a un mercato ambizioso, ripetendo la strategia della scorsa stagione con l’acquisto di giocatori come Caio Alexandre ed Everton Ribeiro. La partnership con il Grupo City, al primo anno, rappresenta una base solida per il futuro, nonostante le difficoltà incontrate nella seconda metà del campionato.





Dopo aver terminato il girone di andata al settimo posto con 31 punti, il Bahia ha subito un calo, perdendo sei delle ultime dieci partite. I tifosi hanno duramente contestato la squadra, tanto che il CEO di City Group, Ferran Soriano, si è recato a Salvador per “calmare le acque”. Tuttavia, la squadra è riuscita a terminare il campionato con successo, confermando la propria presenza nel principale torneo sudamericano. Questa sarà la terza partecipazione del Tricolor nella storia della Libertadores, con le precedenti nel 1960 e nel 1989.

