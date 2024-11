Tempi duri per il City Group: Soriano al ‘capezzale’ del Bahia. E in Europa…

Tempi duri per i club del City Group. Il Palermo è soltanto ottavo in Serie B; il Manchester City è reduce da tre sconfitte nelle ultime tre (contro il Tottenham in Coppa, col Bournemouth in Premier e contro lo Sporting in Champions); il Girona, dopo una stagione clamorosa, è dodicesimo in Liga e in Champions è reduce da un 4 – 0 contro il PSV; il Troyes, ripescato in Ligue 2 (Serie B francese) è penultimo con 11 punti (frutto soprattutto di due vittorie e un pari nelle ultime tre).

Dando uno sguardo al di fuori dell’Europa, anche il Bahia non sta attraversando un gran periodo. Il club, acquistato dal City Group nel 2023, è settimo in campionato e i tifosi hanno contestato l’allenatore, Rogério Ceni, utilizzando una bambola con la sua foto. Così, è ‘sceso in campo’ l’amministratore delegato di CFG, Ferran Soriano.

Soriano è andato a Salvador per assistere alla partita tra il Bahia e il San Paolo. Un modo per far sentire la vicinanza del City Football Group alla squadra e alla società in un momento delicato. La gara, però, non ha avuto l’esito sperato: il Bahia ha perso 0 – 3 e il distacco dalla sesta in classifica (proprio il San Paolo) è aumentato a otto punti, con sei giornate ancora da disputare.





Si tratta della quarta visita di Soriano a Salvador. Già nel settembre 2022, l’a.d. di City Group era arrivato nella capitale baiana per presentare la proposta di vendita. A maggio 2023 ha partecipato alla cerimonia ufficiale per la chiusura dell’acquisizione, prendendo parte a numerosi eventi collaterali. Tra questi, un incontro con il governatore Jerônimo Rodrigues. Nell’ottobre 2023, Soriano è tornato a Salvador per una nuova serie di incontri, con l’obiettivo di discutere ulteriori sviluppi per il futuro della squadra.

