Frosinone – Palermo, arbitra Marchetti: prima volta con i rosa

È Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido l’arbitro scelto per Frosinone – Palermo, gara valida per la 13a giornata di Serie B, in programma venerdì 8 novembre alle ore 20.30. Si tratta della prima volta con i rosanero.

Marchetti in carriera ha arbitrato il Palermo Primavera, ma mai la prima squadra. In questa stagione, il ‘fischietto’ di Ostia ha diretto quattro gare di Serie A (Verona – Napoli, Inter – Atalanta, Venezia – Genoa ed Empoli – Inter) e due di B (Bari – Cosenza e Südtirol – Pisa).

Marchetti sarà coadiuvato dagli assistenti Mondi e Mokhtar, mentre il quarto uomo è Marotta. Al Var c’è Baroni, l’Avar è Paganessi.





LA DESIGNAZIONE COMPLETA

FROSINONE – PALERMO Venerdì 08/11 h.20.30

MARCHETTI

MONDIN – MOKHTAR

IV: MAROTTA

VAR: BARONI

AVAR: PAGANESSI

