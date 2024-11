Frosinone – Palermo, le probabili formazioni: in attacco scelte difficili

(AGGIORNATO Il 6 NOVEMBRE, ORE 13.07). Ecco le probabili formazioni di Frosinone – Palermo, match valido per la 13a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento venerdì 8 novembre, alle ore 20.30, stadio “Benito Stirpe” di Frosinone):

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; A. Oyono, Vural, Cichella, Barcella, Marchizza; Kvernadze, Canotto.

Indisponibili: Cittadini, Pecorino, Tsadjout, Kalaj, Cichero, Partipilo, Distefano, Gelli





Squalificati: /

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

Indisponibili: Gomis, Blin, Saric, Lucioni, Baniya

Squalificati: /

Ci dovrebbero essere alcune novità di formazione per la gara contro il Frosinone. Alessio Dionisi cambia qualcosa in difesa e probabilmente anche in attacco, dove però ha diversi dubbi. Il modulo è sempre il 4-3-3.

DIFESA

In porta c’è Desplanches, mentre a destra torna Diakité dall’inizio. Al centro dovrebbe essere confermato Nedelcearu, con al fianco Ceccaroni (Nikolaou è in dubbio dopo il problema fisico accusato col Cittadella). Sulla sinistra, quindi, spazio a Lund.

CENTROCAMPO

Segre e Gomes al momento sono intoccabili e saranno confermati anche contro il Frosinone. Verre dovrebbe essere la mezzala sinistra, ma Ranocchia conserva delle chance di giocare dal primo minuto.

ATTACCO

Scelte difficili in attacco. Insigne, nonostante i tanti errori sotto porta, ha dimostrato di stare bene fisicamente e dovrebbe essere confermato. Sulla sinistra potrebbe giocare ancora Di Francesco. Sembra la partita giusta per rilanciare Brunori dal primo minuto, ma Henry (inizialmente in panchina col Cittadella) e soprattutto Le Douaron scalpitano.

