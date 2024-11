Foschi: “Dal Palermo pretendiamo di più. Le Douaron? Aspettiamo…”

“Ci si aspetta di più da squadre come Sampdoria e Palermo”. Non ha dubbi Rino Foschi, ospite di una rubrica su Tuttomercatoweb. L’ex ds rosanero analizza il campionato di B esprimendo un pensiero anche sul Palermo.

“Guardo sempre i rosanero con affetto, hanno perso contro un Cittadella che ha fatto la sua partita e non ha rubato nulla. È un momento particolare, ma dal Palermo pretendiamo di più” .

“Dionisi contro il Cittadella ha schierato Le Douaron anziché Henry o Brunori dall’inizio. L’ex Brest non sta lasciando il segno, è stato pagato tanto ma al momento non rende in base a quanto speso. Aspettiamo qualche partita prima di esprimere giudizi definitivi”.