GdS – Palermo, così non va. Sale la contestazione

“Una notte da incubo“, scrive Luigi Butera sulle colonne del Giornale di Sicilia. Doveva prendersi il quinto posto il Palermo, alla fine arriva addirittura ottavo. Era l’ipotesi peggiore, quella che nessuno prendeva in considerazione, perché si pensava che il Palermo battesse la Carrarese e in contemporanea arrivassero buone notizie dagli altri campi. Ma è andato tutto all’inverso, come questa stagione sciagurata.

Un’occasione clamorosa gettata al vento dal Palermo che sarebbe potuto arrivare sesto, visto che il Catanzaro non ha vinto a Mantova, e giocare in casa il primo match degli spareggi. I playoff, invece, non inizieranno in casa. Messa cosi ci sarebbe di che sperare, anche perché non si gioca al Barbera che di questi tempi è tutto tranne che uno stadio amico.

Anche ieri sera è andata in scena la contestazione degli ultrà che hanno continuato a prendere di mira Dionisi e l’ad Gardini e inneggiato a Miccoli che si è accomodato in tribuna sperando in una vittoria di una squadra che non ha mai avuto raziocinio. Una squadra che anche stavolta è sembrata sgonfia come un palloncino senza elio.





