Repubblica – Palermo, con la Juve Stabia ci vorrà un altro tipo di squadra

Il Palermo giocherà il turno preliminare dei play-off sabato alle 19,30 in trasferta contro la Juve Stabia. È questo l’effetto del pareggio per 1 a 1 tra i rosa e la Carrarese al termine di una partita che, come tante in questa stagione, è stata completamente diversa da quello che in casa rosanero era stato promesso alla vigilia.

Un 1 a 1 contro una squadra già salva che la dice lunga su quanto fatto dalla formazione di Dionisi. Un Dionisi ancora una volta contestato dagli ultrà al pari di Gardini in un’altra serata surreale vissuta al Barbera.

Fatto sta che il Palermo, partito con l’ambizione di conquistare il quinto posto, ha invece peggiorato la sua classifica passando dalla settima all’ottava posizione in virtù del successo del Cesena. Ai playoff ci vorrà un altro tipo di squadra se si vorrà andare avanti.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONCHE DI A&F