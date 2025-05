Playoff Serie C, ritorno primo turno nazionale: il Catania va a Pescara per l’impresa

Il Catania cerca l’impresa nel ritorno del primo turno nazionale dei playoff. La squadra di Toscano gioca a Pescara e per ribaltare il risultato dell’andata ha bisogno di vincere con due gol di scarto. Le teste di serie giocano in casa: FeralpiSalò e Monopoli devono rimontare, Rimini – Vis Pesaro è in equilibrio, mentre la missione della Torres è quasi impossibile contro l’Atalanta Under 23.

LE PARTITE

FeralpiSalò – Crotone (and. 1 – 3): ore 20

Monopoli – Giana Erminio (and. 1 – 3): ore 20





Pescara – Catania (and. 1 – 0): ore 20

Rimini – Vis Pesaro (and. 1 – 1): ore 20

Torres – Atalanta Under 23 (and. 1 – 7): ore 20