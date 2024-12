Trapani, Aronica rischia l’esonero: Antonini pensa anche a Modica

La stagione del Trapani è segnata da incertezze, con l’allenatore Salvatore Aronica sempre più vicino all’esonero. Dopo essere subentrato ad Alfio Torrisi con l’obiettivo di risollevare la squadra, Aronica si trova ora a fronteggiare una crisi che mette a rischio il posto del Trapani nei playoff, rendendo la sua posizione sulla panchina granata sempre più precaria.

La società starebbe valutando diverse alternative per sostituirlo e i nomi di Fabio Liverani, Delio Rossi, Cristian Brocchi e Giacomo Modica sono tra i principali candidati. Nel frattempo, sembra imminente l’arrivo del dirigente Giuseppe Pavone da Messina, che potrebbe segnare l’inizio di un cambio di rotta per il club guidato da Valerio Antonini.

La decisione su Aronica è attesa a breve, con la necessità di garantire alla squadra una guida stabile per affrontare le prossime sfide stagionali. Il Trapani si trova a un bivio e il nuovo allenatore potrebbe essere determinante per le sorti del club.





Antonini starebbe considerando con molta serietà il profilo di Giacomo Modica, attualmente tecnico del Messina, per ricomporre il tandem con Pavone. La società granata è dunque in piena rivoluzione, con molte decisioni cruciali ancora da prendere per definire il futuro della squadra.

