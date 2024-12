Brescia, Cellino: “Maran non ha ripagato la mia grande fiducia”

Massimo Cellino, patron del Brescia, è stato intervistato per “Il Giornale di Brescia” e ha spiegato la scelta dell’esonero di Rolando Maran. Come nuovo allenatore è stato scelto Pierpaolo Bisoli, reduce dall’esonero a Modena.

“Maran? Non ha ripagato la mia grande fiducia – afferma – . Ho cercato di non cambiare guida tecnica, ma purtroppo Maran non ha ricambiato la mia grande fiducia. Le sfide bisogna affrontarle, mentre lui ha preferito defilarsi. Continuo a credere nei giocatori”.

Su Bisoli, dice: “Ci avevo già pensato quando siamo andati in Serie A, ma suo figlio non era ancora un giocatore affermato. Oggi se Dimitri gioca non è certo perchè in panchina c’è suo padre”.





