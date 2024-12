Cittadella in crisi, Marchetti: “Mi assumo tutte le colpe. Ho offerto le mie dimissioni”

Anche uno dei migliori direttori sportivi della Serie B, con anni di successi, può fare un passo indietro. È il caso di Stefano Marchetti, d.g. del Cittadella, che in un’intervista per “Il Gazzettino” ha annunciato di aver consegnato al presidente Andrea Gabrielli le sue dimissioni dopo la pesante sconfitta sul campo dello Spezia (5 – 0).

“Ho offerto a Gabrielli le mie dimissioni, sono amareggiato per tutta una serie di cose che non mi piacciono più – afferma – . Se c’è questa situazione mi ritengo il primo responsabile e mi assumo tutte le colpe“.

“Ho parlato al presidente dicendogli: decidi tu, non ho alcun problema. Non rivedo più l’ambiente che conoscevo: siamo diventati come tutte le altre realtà, invece Cittadella si è sempre contraddistinta nelle stagioni. Per vent’anni abbiamo fatto qualcosa di unico nel panorama calcistico nazionale. Se il Cittadella retrocederà, lo farà con dignità, senza un debito e senza fallire mai”, conclude.





