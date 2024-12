Marino: “Vedo il Palermo ancora in lizza per vincere, il torneo è ancora raddrizzabile”

“Il Sassuolo mi sembra destinato a resistere in quelle posizioni. Ho visto la partita contro la Sampdoria, è una squadra dominante“. Pierpaolo Marino, ex dg di Napoli, Atalanta e Udinese, rilascia le sue impressioni sull’attuale campionato di Serie B a Tuttomercatoweb.

Secondo il direttore, il primo posto dei neroverdi “sarà loro e sarà un giusto e meritato ritorno in A per una società importante ed organizzata. Per gli altri posti la classifica mi sembra corta e in primavera si avranno le idee più chiare”.

Poi, le delusioni. Nello specifico Palermo e Sampdoria. “Quando cominci la stagione così è difficile da raddrizzare. Vedo il Palermo ancora in lizza per vincere attraverso i playoff. Il campionato dei rosanero è ancora raddrizzabile”.