Brescia, ecco il sostituto di Maran: Bisoli è il nuovo allenatore / UFFICIALE

Il Brescia fa tutto in poche ore: Pierpaolo Bisoli è il nuovo allenatore delle rondinelle. L’annuncio è arrivato subito dopo quello dell’esonero di Rolando Maran.

Bisoli ha iniziato la stagione con il Modena, venendo esonerato il 3 novembre: l’allenatore è stato fermo per poco più di un mese per poi tornare subito in pista.

IL COMUNICATO

“Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra al Sig. Pierpaolo Bisoli. Il tecnico emiliano, già calciatore del Brescia nella stagione 2000/2001 che raggiunse il settimo posto in Serie A, condurrà il primo allenamento nella giornata di domani.





La società annuncia che entrano a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra anche Giuseppe Angelini e Davide Bisoli, rispettivamente con gli incarichi di allenatore in seconda e match analyst”.