Sudtirol, Castori si presenta: “La Serie B la è il mio campionato, la mia dimensione”

Parla Fabrizio Castori. Il nuovo allenatore del Sudtirol ha parlato in conferenza stampa dopo essere stato chiamato per risollevare le sorti del club, che sta passando un periodo di crisi in Serie B.

“La Serie B la seguo completamente, da sempre, perché è il mio campionato, è la mia dimensione – afferma, parole riportate da Trivenetogoal.it -. Il compito del Südtirol è quello di ritrovare quanto prima la mentalità di squadra tosta, come quella che incontrato negli anni scorsi. Una squadra compatta, tenace, tipica della B, che fa della lotta e della potenza la sua peculiarità”.

“A me non piace il calcio difensivo, non fa per me – continua -. E’ chiaro che devi essere equilibrato, o ti devi difendere quando l’avversario è più bravo di te. Difendersi deve essere una conseguenza e non una scelta. A me piace la verticalizzazione, non partire dal basso, la porta di riferimento è quella di fronte, non quella alle spalle”.