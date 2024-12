Brescia, esonerato Maran dopo la sconfitta col Catanzaro

Rolando Maran non è più l’allenatore del Brescia. La decisone del club è arrivata dopo la sconfitta in trasferta per 2 – 1 contro il Catanzaro. La dirigenza ha già trovato il sostituto: dovrebbe essere Pierpaolo Bisoli.

Il Brescia attualmente si trova al decimo posto in classifica a quota 19 punti. Maran era partito in campionato con la vittoria in extremis contro il Palermo, poi tanti risultati altalenanti. Nelle ultime cinque sfide, le Rondinelle hanno ottenuto solo una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

L’accordo tra Bisoli e il Brescia dovrebbe essere perfezionato nelle prossime ore, così poi da preparare la squadra alla prossima sfida di domenica contro la Carrarese. L’allenatore ritroverebbe suo figlio, Dimitri, capitano delle Rondinelle. Il presidente Cellino è alla ricerca di una svolta per rilanciare nuovamente le ambizioni della squadra.





