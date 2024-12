Ranocchia: “Volevamo vincere e trovare continuità, ma fatichiamo. Però non è finita”

“Una partita molto difficile, Nel primo tempo molto gioco ma forse un po’ sterile. Dovevamo mettere qualche pallone in più, abbiamo subito un gol decisamente evitabile e non siamo riusciti a ribaltarla”.

Queste l’opinione di Filippo Ranocchia, intervenuto ai canali della società dopo la sconfitta del Palermo con la Carrarese. “Ci abbiamo provato – spiega -. Eravamo decisi nel voler portare a casa il risultato ma il gol ci ha tagliato un po’ le gambe. Dovevamo essere più precisi sotto porta, qualche palla in area in più andava messa”.

“Sono molto arrabbiato e deluso: la continuità è ciò che cerchiamo ma fatichiamo a trovare. Una vittoria dopo lo Spezia sarebbe stata importante, ma chiaramente non è finita”.





“Volevamo continuare il trend positivo e ci dispiace. Si reagisce lavorando, abbattersi non serve a niente. Vediamo di non entrare in un mood negativo. Giusto che i tifosi siano delusi, ma i primi ad esserlo siamo noi. Volevamo veramente vincere”, conclude.