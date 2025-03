Serie D, altra sosta per l’Enna. Passiatore: “Salvezza possibile, ragazzi da elogiare”

Nel campionato di Serie D girone I tutti i verdetti sono ancora da definire e, dopo il ritiro dell’Akragas, la lotta salvezza è diventata ancora più serrata. Tra le squadre invischiate c’è l’Enna è reduce da un pari a reti bianche in casa del Paternò.

I gialloverdi, che occupano la quartultima posizione, sono a +6 sulla retrocessione diretta e a -2 dalla zona salvezza, mentre se il campionato finisse oggi dovrebbero giocare il play out ma tra le mura amiche. Classifica che potrebbe cambiare drasticamente la prossima settimana perché l’Enna dovrà osservare il turno di riposo e dunque rimarrà ferma.

Ciccio Passiatore, allenatore dell’Enna, ha spiegato: “Da quando sono arrivato, sono rimasto sorpreso in positivo da questi ragazzi. Stiamo lavorando tanto e in campo me lo hanno dimostrato, lottando su ogni palla e mettendoci sempre il cuore. Dispiace non avere sfruttato un paio di occasioni importantissime, ma nel complesso la squadra mi è piaciuta. Peccato che adesso ci aspetta un’altra sosta”.





Passiatore parla della possibilità di salvezza: “Posso solo elogiare i ragazzi, perché è facile dare risposte in allenamento, ma non è scontato ritrovarle durante la partita, invece loro mi hanno dimostrato che hanno grande voglia di fare bene. La società mi ha chiesto di lavorare tanto e portare questa squadra alla salvezza, solo il lavoro può condurci a questo obiettivo”.

