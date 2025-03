Chiricò: “A Catania due anni bui. Si era spento il fuoco che avevo dentro”

Cosimo Chiricò, ex giocatore del Catania, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle difficoltà avute con la maglia rossazzurra. L’attaccante si è invece rilanciato nella sua attuale squadra, la Cavese.

“Io vengo da due anni bui a Catania in tutto e per tutto, si era anche spento quel fuoco che ogni giocatore ha. Riaccendere questa fiamma non era facile. Avevo bisogno di un gruppo che mi facesse sentire importante, di giocare soprattutto per riprendere la mia condizione. Sono veramente contento di essere arrivato a Cava de’ Tirreni. Io vivo di emozioni, ora devo pensare a fare bene a livello personale e di gruppo con questa squadra che, ne sono sicuro, raggiungerà i playoff”.

Chiricò ha vestito la maglia del Catania dal 2023 fino al gennaio del 2025. Con la maglia degli etnei ha ottenuto 35 presenze, collezionando 6 gol. Alla Cavese sta trovando continuità: ha giocato tutte le ultime cinque partite, mettendo a referto un gol e un assist.





