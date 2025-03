Serie C, nuovo accordo con la Rai: una gara in chiaro ogni weekend per i prossimi 3 anni

La Lega Pro conferma il suo storico legame con la Rai, che si è aggiudicata il Pacchetto nazionale delle dirette in chiaro anche per il prossimo triennio. L’accordo permetterà la trasmissione di una partita a giornata su Rai Sport e Rai 2, coprendo l’intera regular season, oltre a playoff, playout, Coppa Italia e Supercoppa.

Grazie a questa collaborazione, le 60 squadre della Serie C, distribuite in 19 regioni italiane, avranno ogni fine settimana uno spazio fisso nei palinsesti nazionali. L’accordo rientra in un percorso più ampio di rilancio del campionato, iniziato con il restyling del logo e l’ottimizzazione delle strategie di comunicazione e commercializzazione.

La Rai seguirà le competizioni anche con rubriche dedicate, approfondimenti, collegamenti prepartita e interviste, affidate a una redazione specializzata. Particolare attenzione sarà riservata alle finali di Coppa Italia e dei playoff, sia nelle gare di andata che in quelle di ritorno, offrendo così un racconto completo ed emozionante delle fasi decisive della stagione.





La Lega Pro ha espresso soddisfazione per il rinnovo, sottolineando come questo accordo riconosca l’impegno quotidiano dei club e la crescente qualità del campionato. La visibilità garantita dalla Rai rappresenta un’opportunità strategica, sia per promuovere i giovani talenti sia per avvicinare un pubblico sempre più ampio.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TROPPE DOMANDE ANCORA SENZA RISPOSTA