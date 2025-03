Nuovo stadio a Milano, il progetto vale un miliardo di euro: sarà pronto nel 2031

Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano un dossier di 250 pagine per la realizzazione del nuovo stadio nell’area di San Siro, per un valore complessivo stimato in 1,2 miliardi di euro. Il nuovo impianto, che avrà una capienza di circa 71.500 posti, sarà operativo 365 giorni all’anno e dovrebbe essere pronto entro il 2031. Il solo stadio avrà un costo di circa 700 milioni, mentre il resto dell’investimento riguarda l’acquisto e la trasformazione dell’intera area del Meazza.

Il bando e le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate

Il Comune ha pubblicato il bando pubblico per la vendita dell’area, accompagnato dalla valutazione dell’Agenzia delle Entrate e dal Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) presentato dai club. Il valore complessivo delle aree e dello stadio è stato fissato in 197 milioni di euro: 72,9 milioni per lo stadio Meazza e 124 milioni per le aree circostanti. Questa cifra corrisponde all’offerta congiunta di Milan e Inter, soggetta ad alcune condizioni.

Iter burocratico e scadenze decisive

La proposta di acquisto è infatti condizionata alla valutazione positiva del Docfap da parte della Conferenza di Servizi Preliminare e alla dichiarazione di pubblico interesse entro il 30 giugno 2025. L’atto di acquisto dovrà essere firmato entro il 31 luglio 2025. Tempistiche strette, anche perché a novembre 2025 scatterà il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza, che raggiungerà i 70 anni: un passaggio che potrebbe complicare eventuali interventi strutturali.





Sul progetto grava un fascicolo aperto dalla Procura di Milano, al momento senza indagati né ipotesi di reato, per valutare possibili danni erariali legati alla compravendita. Intanto Milan e Inter restano in attesa dell’evoluzione burocratica e legale di un’operazione complessa, tra vincoli, tempi stretti e un forte interesse pubblico.

