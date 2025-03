Serie D, il sogno della Nissa si chiama playoff. Bonanno: “Ci crediamo”

Nel campionato di Serie D girone I la Nissa continua a macinare gioco e risultati, ergendosi definitivamente a rivelazione del campionato in quanto neopromossa. I biancoscudati infatti hanno superato la quota salvezza, occupano il sesto posto a 42 punti e sognano la zona play off che adesso dista appena quattro lunghezze.

Nell’ultimo turno partita per non deboli di cuore quella che ha visto la Nissa battere 3-2 un Sant’Agata che sta lottando per non retrocedere. I messinesi infatti hanno chiuso la prima frazione con due gol di vantaggio grazie alle reti di Dorato e Brugaletta. In avvio di ripresa bomber Diaz ha dimezzato lo svantaggio, poi rimonta eseguita e completata grazie a Bonanno e Rotulo.

Tommaso Bonanno, attaccante della Nissa, commenta così l’ultima gara e la possibilità di accedere ai play off: “Siamo entrati in campo a gara in corso con una grande voglia di fare bene e di ribaltare tutto, ci siamo riusciti. Il Sant’Agata ha una squadra di valore, con giocatori come Catalano, probabilmente non merita questa classifica e questo ci dà ancora più meriti per averla ribaltata. Play off? Siamo a quattro punti dalla Vibonese quinta, ci proviamo fino alla fine. Noi ci crediamo”.





Bonanno parla della liberazione per il gol: “Ero reduce da un periodo brutto e complicato, dopo 12 anni di carriera è stata veramente dura. Il gol, soprattutto vista l’importanza che ha avuto, mi ha dato emozioni incredibili. È stato il mio 101esimo gol in carriera, speriamo di continuare così. Spero di continuare a dare il mio contributo in questo finale di stagione”.

