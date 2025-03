Vandeputte: “Palermo squadra molto forte, non merita di stare lì in basso”

Juri Vandeputte, centrocampista belga della Cremonese, è stato ospite della puntata di “Il Grigio e il Rosso”, nella quale ha espresso anche il suo parere sul Palermo e sulla sua attuale posizione in classifica.

“Non sarà facile fino alla fine. Ma nemmeno le due partite precedenti lo erano. Se guardiamo ad esempio a quella contro il Catanzaro, o a quella contro il Palermo, che è una squadra molto forte e che, a mio avviso, non merita di stare lì in basso, ma dovrebbe essere più in alto”, ha dichiarato Vandeputte.

La Cremonese, grazie alla vittoria ottenuta in rimonta contro i rosanero, ha consolidato il quarto posto, portandosi a 48 punti. Il Palermo, attualmente fuori dalla zona playoff, dista ben nove lunghezze dai grigiorossi.





