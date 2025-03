Palermo, slitta ancora il rientro di Nikolaou. Di Mariano ci prova

Il problema alla caviglia non è ancora risolto e Alessio Dionisi, per la sfida contro la Salernitana, avrà una pedina in meno nel reparto difensivo.

Si tratta di Nikolaou il cui rientro slitta è che non ci sarà alla prossima gara per la riacutizzazione della sintomatologia infiammatoria a una caviglia accusata precedentemente, in particolare prima della partita ore interna contro il Mantova.

Lo riporta il Giornale di Sicilia spiegando che il dolore al piede di Nikolaou c’era già anche prima diel Mantova ma era impossibile da curare per il continuo impiego del greco. Sul quotidiano anche Di Mariano che “avendo recuperato dal percorso post operazione, potrebbe essere già convocato per Salerno”, si legge.