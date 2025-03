Palermo, Verre out contro la Salernitana: rebus formazione per Dionisi

Il Palermo perde una pedina fondamentale per la trasferta di Salerno. Valerio Verre non sarà disponibile per la gara di domenica 30 marzo allo stadio “Arechi” a causa dell’ammonizione ricevuta contro la Cremonese, che gli è costata la squalifica (era diffidato). L’assenza del centrocampista romano solleva diversi dubbi sulle scelte che Dionisi potrebbe adottare per sostituirlo, inclusa la possibilità di un cambio di sistema di gioco.

Verre imprescindibile

Verre ha giocato da titolare in tutte le ultime cinque gare del Palermo, segnando una rete contro il Mantova e fornendo due assist nella trasferta di Cosenza, vinta dai rosanero. Il giocatore è apparso a suo agio nel ruolo di trequartista accanto a capitan Brunori nel 3-4-2-1, rendendosi spesso pericoloso in zona offensiva e con il compito di fare da raccordo tra centrocampo e attacco.

Dionisi gli ha ‘cucito’ addosso il sistema di gioco utilizzato nell’ultimo periodo. La posizione di Verre tra le linee è stata importante per dare più qualità alla manovra, ma non sempre la squadra ha trovato l’equilibrio giusto in campo. La sua assenza è pesantissima e non sarà facile la giusta formula per sostituirlo.





Come cambia il Palermo

Una delle possibilità potrebbe essere il ritorno al 3-5-2. Tenendo conto che Dionisi finora non ha considerato Ranocchia un candidato per quella posizione, un’opzione potrebbe essere quella di aggiungere un centrocampista nel tentativo di dare più solidità alla squadra.

Con questo sistema di gioco, Brunori si avvicinerebbe a Pohjanpalo. I due attaccanti hanno mostrato una buona sintonia nelle ultime gare, anche se non hanno mai giocato sulla stessa linea d’attacco, a causa della posizione più arretrata del capitano.

Un cambio di modulo potrebbe permettere ai due centravanti di esprimersi al meglio, dando loro maggiore libertà e fantasia. Pohjanpalo, da quando è arrivato in Sicilia, si è subito rivelato decisivo, contribuendo con quattro gol e un assist (ha segnato anche in nazionale).

Tuttavia, il finlandese non è stato servito alla perfezione dai compagni e, in generale, ha avuto pochi palloni giocabili nelle ultime gare. Chissà, dunque, che giocare al fianco di Brunori possa essere una soluzione per essere più pericolosi in attacco.

L’opzione Segre

Per sostituire Verre, il candidato principale potrebbe essere Segre. Il numero 8 potrebbe giocare da mezzala nel 3-5-2 o anche un po’ più avanti nel 3-4-2-1, con ovviamente caratteristiche e compiti diversi rispetto a quelli abituali di Verre.

Optare per questa soluzione permetterebbe al vice capitano del Palermo di tornare tra i titolari dopo un periodo complicato, considerando che nelle ultime otto partite è partito dal primo minuto solo due volte.

Meno probabili ma non del tutto impossibili, invece, le opzioni Insigne, Vasic o Le Douaron, che darebbero più imprevedibilità all’attacco rosa ma potrebbero squilibrare la squadra.

