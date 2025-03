Palermo, Pohjanpalo in gol con la Finlandia. 45′ per Desplanches, Diakité out

Il Palermo segue i calciatori impegnati nelle rispettive Nazionali: in campo sono scesi Pohjanpalo e Desplanches, entrambi protagonisti delle partite con Finlandia e Italia U21. Zero minuti invece per Diakité con il suo Mali.

Pohjanpalo si è reso protagonista della partita contro la Lituania, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, segnando un gol su calcio di rigore: si tratta del terzo penalty realizzato in poco più di un mese dopo quelli segnati con il Palermo (contro Mantova e Brescia).

Desplanches ha invece giocato 45′ contro la Danimarca U21: per lui un gol subito da Sorensen. Si tratta della seconda partita consecutiva che il portiere rosa gioca per metà, il ct Nunziata sta approfittando delle amichevoli per provare più calciatori possibili.





All’appello manca solamente Emil Audero: il portiere sarà impegnato nel match che l’Indonesia giocherà martedì 25 marzo contro il Barhain. Per lui poi un viaggio intercontinentale per raggiungere la squadra.

