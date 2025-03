Palermo C5, spettacolare 5 – 5 contro l’Athletic Club Palermo

Succede di tutto nel super derby tra Athletic Club e Palermo Calcio a5, rispettivamente prima e seconda della classe del girone A di Serie C1 (rosanero sotto di un punto nella graduatoria): il risultato finale è stato infatti di 5 – 5.

Succede tutto nel secondo tempo, dato che nella prima metà di gara si andrà a riposo sullo 0 – 0. Partita passata a inseguire per il Palermo C5 che si è ritrovato sotto di due gol per ben due volte, sia sul 3 – 1 che sul 5 – 3 (a due minuti dalla fine). Il gol del pareggio è arrivato proprio all’ultimo minuto, in rete per i rosa sono andati Biondo, Musso (doppietta), Davide e Madonia.

La classifica del girone A di Serie C1 resta invariata: l’Athletic Club resta capolista a quota 59, il Palermo Calcio a5 insegue subito dopo a 58 punti.