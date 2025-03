Salernitana, due recuperi in vista della gara col Palermo

La Salernitana ha ripreso la preparazione al centro sportivo “Mary Rosy” dopo i due giorni di riposo concessi dallo staff. In casa granata, si registrano i recuperi di Fabrizio Caligara e Pawel Jaroszynski, che si sono allenati regolarmente con il gruppo. Al momento, non ci sono calciatori indisponibili per infortuni o squalifiche.

Gli uomini di Breda hanno iniziato a preparare la sfida contro il Palermo, valida per la 31esima giornata di Serie B, in programma domenica 30 marzo alle ore 17.15. La seduta è iniziata con un lavoro fisico e aerobico, seguito da esercitazioni tecniche.

I giocatori impegnati con le rispettive nazionali torneranno mercoledì 26 marzo, giorno in cui i campani sosterranno una doppia seduta di allenamento a partire dalle ore 10.00.





