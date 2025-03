Di Marzio: “Salernitana squadra seria, lo può dimostrare contro il Palermo”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, ha commentato la situazione della Salernitana nel corso di un incontro con i giovani del liceo “Severi” di Salerno. I campani, nel prossimo turno del campionato cadetto, affronteranno il Palermo.

“Oggi credo che la Salernitana sia una squadra seria, vera, l’ha dimostrato a Bari e contro il Modena, lo può dimostrare contro il Palermo – ha detto Di Marzio -. E’ chiaro che il calendario non ti dà una mano perché prevede le sfide con Palermo e Juve Stabia ma sono queste le gare che Salerno ama vivere con entusiasmo e quindi immagino che in queste due partite la piazza farà la propria parte”.

L’esperto di calciomercato ha poi aggiunto: “I tifosi della Salernitana hanno rimproverato a questa proprietà il non averci messo la faccia, o averla tenuta ogni tanto nascosta, il non aver espresso con chiarezza quelli che erano gli obiettivi. Perché se sei chiaro, credo che la gente possa seguirti a prescindere. Ma se non dai segnali, non fai vedere che ci sei, non trasmetti l’amore per la squadra che rappresenti, allora il tifoso ti volta le spalle“.





