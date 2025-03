Palermo, riprendono gli allenamenti in vista della Salernitana: il report da Torretta

Il Palermo ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita. I rosanero hanno beneficiato di due giorni di riposo e oggi, martedì 25 marzo, sono tornati al centro sportivo di Torretta per preparare la gara con la Salernitana, in programma domenica 30 marzo alle 17.15.

Gli uomini di Dionisi hanno svolto una seduta pomeridiana. I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, si sono esercitati sul possesso palla e poi hanno disputato delle partite in una porzione ridotta del campo.

Buone notizie dall’infermeria, che praticamente si è svuotata. Di Mariano punta a essere convocato per la gara con la Salernitana mentre è da monitorare Nikolaou, assente ormai dalla gara con lo Spezia. Rimane ai box il solo Gomis, che potrebbe tornare disponibile per le ultime gare della stagione.





